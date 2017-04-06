Entscheid der FIFA-Berufungskommission zu Saoud al-Mohannadi

Die FIFA-Berufungskommission unter dem Vorsitz von Larry Mussenden (Bermuda) hat der Berufung von Saoud al-Mohannadi gegen den Entscheid der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission stattgegeben und folglich die gegen ihn verhängte Sperre aufgehoben.

Nach der Verhandlung am 28. März 2017 in Zürich hat die Berufungskommission den Entscheid der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission vom 15. November 2016 aufgehoben, in dem Saoud al-Mohannadi des Verstoßes gegen Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) und Art. 42 (Allgemeine Mitwirkungspflicht) des FIFA-Ethikreglements für schuldig befunden worden war.