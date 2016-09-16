Edward Hanover neuer FIFA Chief Compliance Officer

Die FIFA hat heute bekanntgegeben, dass Edward Hanover, der umfangreiche internationale Managementerfahrung im Bereich Compliance mitbringt, zu ihrem Chief Compliance Officer ernannt wurde.

Die Schaffung der Position des Chief Compliance Officer war Teil des umfassenden Reformpakets, das der FIFA-Kongress im Februar verabschiedet hat. Mit diesen Reformen unterstreicht die FIFA ihr Bekenntnis zu den Grundsätzen von Good Governance, Integrität und Transparenz in allen Bereichen.

Edward Hanover wird FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura Bericht erstatten und eng mit der FIFA-Division Legal & Integrity zusammenarbeiten. Er tritt seine Stelle am 1. Oktober 2016 an.

Zur FIFA stößt Edward Hanover von Takeda Pharmaceuticals International in Singapur, wo er Leiter von Compliance for Emerging Markets war. Zudem arbeitete er in den USA, in Europa und in Asien für internationale Pharmakonzerne in anspruchsvollen Märkten mit komplexen Geschäftstätigkeiten.