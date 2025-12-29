FIFA und Dubai Sports Council schliessen Partnerschaft für eine neue jährliche Auszeichnung, die die besten Fussballer weltweit ehrt

Grundsatzvereinbarung zwischen der FIFA und dem Dubai Sports Council (DSC) beim World Sports Summit in Dubai unterzeichnet

Jährliche Veranstaltung wird die einzige offizielle Preisverleihung weltweit sein und die besten Spieler auf und neben dem Platz ehren

Erste Preisverleihung findet 2026 statt

In Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai sowie stellvertretender Premier- und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, verkündeten FIFA‑Präsident Gianni Infantino und Seine Hoheit Scheich Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Sports Council (DSC), die Einführung der neuen jährlichen Preisverleihung „The New World Football Awards“ in Dubai. Ab 2026 wird die Veranstaltung die einzige offizielle, jährlich stattfindende FIFA-Preisverleihung sein und künftig die weltweit einflussreichsten Fussballer versammeln. Dabei werden die besten Spieler sowie die besten Mannschaften aus dem vergangenen Jahr geehrt; zudem werden herausragende Leistungen des Sports gewürdigt. Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen des derzeit in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfindenden World Sports Summit. Dabei wurde ausserdem eine Grundsatzvereinbarung zwischen der FIFA und dem DSC geschlossen, um die neue Partnerschaft zu untermauern.

„Wir freuen uns sehr, bei dieser Veranstaltung – einem Event der Extraklasse – gemeinsam mit der Stadt Dubai zusammenarbeiten zu dürfen, einer Stadt, die für den Fussball atmet und lebt“, sagte FIFA‑Präsident Gianni Infantino. „Die World Football Awards werden nicht nur eine Preisverleihung sein, sondern vielmehr eine innovative Veranstaltung, die den Fussball feiert und die besten Leistungen des vergangenen Jahres auf und neben dem Spielfeld offiziell würdigt.“ Seine Hoheit Scheich Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des DSC, sagte: „Der Dubai Sports Council pflegt eine enge Partnerschaft mit der FIFA. Aus dieser Kooperation sind in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen hervorgegangen, die Gianni Infantino in Dubai bekanntgegeben hat, und die sich global auf den Weltfussball ausgewirkt haben.“ „Wir freuen uns, diese neue Vereinbarung bekanntzugeben, die unsere kontinuierliche Zusammenarbeit untermauert und darüber hinaus die herausragende Bedeutung Dubais im Weltfussball widerspiegelt. Ausserdem unterstreicht dies die Rolle Dubais in der Weiterentwicklung des Fussballs weltweit. Durch die Einführung innovativer Initiativen, die Ehrung herausragender Leistungen im Fussball sowie die Ausrichtung bedeutender Veranstaltung ebnen wir gemeinsam den Weg in eine strahlende Zukunft für den beliebtesten und bedeutendsten Sport der Welt“, fügte er hinzu.