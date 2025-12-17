Den Fussball verändern: FIFA-Game rechtzeitig zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf Netflix Games

Diesen Sommer, wenn sich die Welt zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ versammelt, können Fans exklusiv auf Netflix Games eine neu konzipierte FIFA-Fussballsimulation spielen.

Mit diesem Game, das von Delphi Interactive entwickelt und veröffentlicht wird, können Netflix-Mitglieder die Emotionen und das Drama des Turniers in seiner reinsten, freudvollsten Form erleben: einfach zu erlernen, spannend zu spielen und für jeden zugänglich.

Der Spass ist nur einen Klick entfernt. Jeder kann mitmachen – ob allein oder online mit Freunden. Alles, was es braucht, sind Netflix und ein Smartphone.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist das Kulturereignis des Jahres 2026. Fortan können Fans ihre Begeisterung für den Fussball auch zum Ausdruck bringen, indem sie ihn direkt in ihr Wohnzimmer holen“, erklärte Alain Tascan, Präsident von Netflix Games. „Wir wollen den Fussball zu seinen Wurzeln zurückbringen, und zwar mit etwas, das jeder auf Knopfdruck spielen kann.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: „Die FIFA freut sich sehr, im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit Netflix Games und Delphi Interactive zusammenzuarbeiten. Diese bedeutende Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des fortwährenden Engagements der FIFA für Innovationen im Bereich Fussballgames, mit denen Milliarden von Fans jeden Alters auf der ganzen Welt erreicht werden sollen. Bei auf Simulation beruhenden Spielen setzt die Partnerschaft ausserdem neue Massstäbe. Mit unserem neu konzipierten Game beginnt ein neues Zeitalter im digitalen Fussball. Es steht Netflix-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung und ist ein historischer Schritt für die FIFA.“

„Fussball ist das Grösste auf der Welt. Als langjährige FIFA-Fans fühlen wir uns geehrt, eine spannende neue Ära einzuläuten und die Zukunft der Serie neu zu konzipieren. Unsere Mission ist einfach: Wir wollen das FIFA-Game zum unterhaltsamsten, zugänglichsten und globalsten Fussballgame aller Zeiten machen“, so Casper Daugaard, Gründer und Geschäftsführer von Delphi Interactive. Andy Kleinman, Präsident von Delphi Interactive, fügte hinzu: „Gemeinsam mit der FIFA und Netflix Games entwickelt Delphi ein Game, das der beliebtesten Sportart der Welt würdig ist – ein Game, das jeder überall spielen kann und dabei sofort die Magie des Fussballs spürt.“

Millionen von Menschen schauen bereits Netflix auf ihren TV-Geräten. Jetzt können sie dort auch gamen. Das neue FIFA-Game wird sich in die Serie der kürzlich veröffentlichten Games einreihen, die Netflix-Mitgliedern neben ihren Lieblingssendungen und -filmen auf ihrem TV-Gerät zur Verfügung stehen und die sie mit ihrem Handy als Controller spielen können.

Weitere Informationen folgen 2026.