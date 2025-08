Blue Stars/FIFA Youth Cup 2023: Mannschaften und Gruppen bestätigt

Unter anderem haben Stars wie Bobby Charlton, David Beckham, Granit Xhaka oder Kaká in der Vergangenheit an diesem Turnier teilgenommen

Das U-19-Turnier, aufgeteilt in zwei Männer- und zwei Frauengruppen, findet vom 17. bis 18. Mai 2023 statt

Die Mannschaften und Gruppen für den Blue Stars/FIFA Youth Cup 2023 stehen fest. Für das traditionelle U-19-Turnier in Zürich, das vom 17. bis 18. Mai ausgetragen wird, sind zahlreiche spannende und attraktive Partien zu erwarten.

In der ersten Runde des Wettbewerbs werden die Mannschaften in zwei Vierergruppen aufgeteilt, wobei die beiden besten Teams jeder Gruppe in die Runde der letzten Vier einziehen. Die beiden Halbfinalsieger bestreiten dann das Finale, während die Verlierer im Spiel um den dritten Platz aufeinandertreffen.