Die Weltbesten in Aktion

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Pressemitteilung

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

Mittwoch 09 Januar 2019, 15:09
Organisation

Bildung eines Normalisierungskomitees für den namibischen Fussballverband

Der FIFA-Ratsausschuss hat gestern gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 der FIFA-Statuten für den namibischen Fussballverband (NFA) ein Normalisierungskomitee eingesetzt, nachdem eine FIFA-Delegation die Lage des NFA kürzlich vor Ort begutachtet hatte.

Das Mandat des Normalisierungskomitees ist bis zum 31. Mai 2019 befristet und umfasst folgende Aufgaben:

  • Führung der Geschäfte des NFA

  • Gewährleistung, dass die NFA-Mitglieder Wahlen für die Exekutivkomitees, deren Amtszeiten abgelaufen sind, organisieren und durchführen

  • Organisation und Durchführung von Wahlen für ein neues NFA-Exekutivkomitee, sobald bei den NFA-Mitgliedern die fälligen Wahlen stattgefunden haben

Das Normalisierungskomitee wird auch als Wahlkommission walten. Kein Mitglied des Normalisierungskomitees ist damit für eines der offenen Ämter wählbar.

Verwandte Themen
OrganisationNamibia
Cookie Settings