Bildung eines Normalisierungskomitees für den namibischen Fussballverband

Der FIFA-Ratsausschuss hat gestern gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 der FIFA-Statuten für den namibischen Fussballverband (NFA) ein Normalisierungskomitee eingesetzt, nachdem eine FIFA-Delegation die Lage des NFA kürzlich vor Ort begutachtet hatte.

Das Mandat des Normalisierungskomitees ist bis zum 31. Mai 2019 befristet und umfasst folgende Aufgaben:

Führung der Geschäfte des NFA

Gewährleistung, dass die NFA-Mitglieder Wahlen für die Exekutivkomitees, deren Amtszeiten abgelaufen sind, organisieren und durchführen

Organisation und Durchführung von Wahlen für ein neues NFA-Exekutivkomitee, sobald bei den NFA-Mitgliedern die fälligen Wahlen stattgefunden haben