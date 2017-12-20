Bildung eines Normalisierungskomitees für den malischen Fussballverband

Der FIFA-Ratsausschuss hat am 20. Dezember 2017 gemäß Art. 8 Abs. 2 der FIFA-Statuten für den malischen Fussballverband (FEMAFOOT) ein Normalisierungskomitee eingesetzt und damit beauftragt, die Geschäfte des FEMAFOOT zu führen, dessen Statuten zu überarbeiten, die rechtmäßigen Delegierten der FEMAFOOT-Generalversammlung zu bestimmen und bis spätestens 30. April 2018 die Wahl eines neuen FEMAFOOT-Exekutivkomitees zu organisieren und durchzuführen.

Die Bildung des Normalisierungskomitees folgt nach zwei FIFA/CAF-Inspektionen in Bamako aufgrund der weiterhin verhärteten Fronten innerhalb des FEMAFOOT.