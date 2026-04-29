Bestätigung der Termine für die Auslosungen der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™

Offizielle Auslosungen für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026™ und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2026™ am 21. Mai in Zürich

Erfolgreiche Premiere der neu jährlich stattfindenden U-17-Turniere im letzten Jahr

Austragung der diesjährigen Ausgaben zwischen Oktober und Dezember

Gemäss Bestätigung der FIFA finden die offiziellen Auslosungen für die nächsten Ausgaben der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ und der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ am 21. Mai 2026 am FIFA-Hauptsitz in Zürich statt.

Grundlage ist die erfolgreiche Premiere der neu jährlich stattfindenden FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die letztes Jahr in Katar durchgeführt wurde. Bei der insgesamt 20. Ausgabe waren erstmals 48 Teams dabei. Zu sehen waren die besten Nachwuchstalente des Sports. Das Turnier endete mit einem Triumph der überragenden portugiesischen Mannschaft. Das Turnier war ein bedeutender Schritt hin zu mehr Möglichkeiten zur weltweiten Nachwuchsförderung. Ende des Jahres folgt die zweite Ausgabe mit diesem neuen Format.

Auch die erste Ausgabe der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ im neuen Jahresformat war ein Riesenerfolg. Das auf 24 Teams vergrösserte Turnier, bei dem sich die DVR Korea durchsetzte, bot erstklassigen Fussball, gepaart mit viel lokalem Engagement. Es war ein weiterer wichtiger Meilenstein für das unverminderte Wachstum des Frauenfussballs. Gegen Ende des Jahres steht die nächste Ausgabe auf dem Programm.

Die Auslosungen am FIFA-Sitz in Zürich im Beisein von Fussballlegenden sowie Gästen der Austragungsländer werden für die Fans rund um die Welt live übertragen.

Weitere Informationen zu den Auslosungsverfahren, den teilnehmenden Teams und den Übertragungsmodalitäten werden zu gegebener Zeit auf den offiziellen FIFA-Kanälen mitgeteilt.

Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026™ wird vom 19. November bis zum 13. Dezember 2026 mit insgesamt 48 Teams ausgetragen.