Auslosungsverfahren für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ bestätigt

Ziehung von sechs Vierergruppen für die Endrunde

Auslosung am kommenden Freitag um 16 Uhr MEZ in Lodz (Polen)

Veröffentlichung des Spielplans samt Daten und Spielorten aller Begegnungen nach der Auslosung

Das Auslosungsverfahren für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™, die vom 5. bis zum 27. September 2026 ausgetragen wird, wurde bestätigt. Die Ziehung der 24 Teams findet am Freitag, 15. Mai 2026, um 16 Uhr MEZ in Lodz (Polen) statt und wird live auf FIFA+, TikTok und YouTube übertragen.

Die 24 qualifizierten Nationen werden auf vier Töpfe mit je sechs Teams aufgeteilt, wobei Gastgeber Polen automatisch in Topf 1 geht, während die restlichen Teams gemäss FIFA-Rangliste verteilt werden. Das System basiert auf dem Total der Punkte aus den letzten fünf Ausgaben der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™, sprich in den Jahren 2024, 2022, 2018, 2016 und 2014. Die Ergebnisse der einzelnen Ausgabe wurden unterschiedlich gewichtet, das heisst absteigend von der jüngsten Ausgabe.

Die besten fünf Teams wurden zusammen mit Polen Topf 1 zugewiesen, während die restlichen Teams gemäss ihren Rangierungen auf die Töpfe 2, 3 und 4 verteilt wurden. Die sechs Gruppen beim Turnier bestehen aus je vier Teams, die aus je einem Topf gezogen werden. Gemäss FIFA-Grundsatz wird nach Möglichkeit jeder Gruppe nur ein Team derselben Konföderation zugelost.

Topfzuteilung für die Auslosung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™

Topf 1 : Polen, Japan, Spanien, DVR Korea, Brasilien, Frankreich

Topf 2 : USA, Nigeria, Kolumbien, Mexiko, Republik Korea, England

Topf 3 : Ghana, Kanada, Neuseeland, Argentinien, VR China, Costa Rica

Topf 4: Italien, Portugal, Ecuador, Benin, Tansania, Neukaledonien

Der definitive Spielplan mit den Stadien und Anstosszeiten aller Begegnungen wird nach der Auslosung veröffentlicht.

Die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ wird in den vier pulsierenden Städten Bielitz-Biala, Kattowitz, Lodz und Sosnowitz ausgetragen. Die zwölfte Ausgabe dieses Turniers präsentiert die Zukunft des Frauenfussballs und rückt Polens Fussballtradition in den Fokus.