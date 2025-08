Alexia Putellas und Lionel Messi die Besten des Jahres 2022 – Preisverleihung in Paris

Argentiniens Star Lionel Messi nach historischem WM-Sieg als bester Spieler ausgezeichnet

Spanische Mittelfeldspielerin Alexia Putellas vom FC Barcelona Femení als Weltfussballerin des Jahres geehrt

Mary Earps, Emiliano Martínez, Sarina Wiegman, Lionel Scaloni und Marcin Oleksy unter den weiteren Preisträgern

Bei der Preisverleihung „The Best FIFA Football Awards 2022™“, die am Montag, 27. Februar in Paris stattfand, wurden Alexia Putellas und Lionel Messi als herausragende Spieler des letzten Jahres ausgezeichnet. Darüber hinaus gab es Auszeichnungen für hervorragende Leistungen von Trainern, Torhütern und weiteren Akteuren des Männer- und Frauenfussballs.

Die Gewinner der „The Best FIFA Football Awards™“ 2022:

The Best – FIFA-Weltfussballerin: Alexia Putellas (Spanien/FC Barcelona Femení)

The Best – FIFA-Weltfussballer: Lionel Messi (Argentinien/Paris Saint-Germain FC)

The Best – FIFA-Welttorhüterin: Mary Earps (England/Manchester United WFC)

The Best – FIFA-Welttorhüter: Emiliano Martínez (Argentinien/Aston Villa FC)

The Best – FIFA-Welttrainerin – Frauen: Sarina Wiegman (englisches Frauennationalteam)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer: Lionel Scaloni (argentinisches Männernationalteam)

FIFA-Puskás-Preis: Marcin Oleksy (Polen/Warta Poznań)

FIFA-Fairplay-Preis: Luka Lotschoschwili (Georgien/Wolfsberger AC/US Cremonese)

FIFA-Fanpreis: Argentinien-Fans

Lionel Messi, Fussballlegende und Ikone des Weltfussballs, wurde nach Argentiniens historischem Sieg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ im Dezember, an dem der Stürmer von Paris Saint-Germain massgeblichen Anteil hatte, als „The Best – FIFA-Weltfussballer“ ausgezeichnet.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Lionel Messi 00:42

Die spanische Mittelfeldspielerin Alexia Putellas vom FC Barcelona Femení und letztjährige Gewinnerin erhielt nach einem erfolgreichen Jahr, in dem ihr Klub zum dritten Mal in Folge die spanische Liga gewann, erneut die Auszeichnung als „The Best – FIFA-Weltfussballerin“. Mary Earps wurde nach ihrem Titelgewinn bei der UEFA Frauen-Europameisterschaft 2022 mit dem englischen Nationalteam zur „The Best – FIFA-Welttorhüterin“ gewählt. Der argentinische Schlussmann Emiliano Martínez durfte sich nach seinen herausragenden Leistungen während der gesamten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ über die Wahl zum „The Best – FIFA-Welttorhüter“ freuen.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Alexia Putellas 00:23

Sarina Wiegman, Trainerin des englischen Frauennationalteams, wurde nach ihrem Sieg im europäischen Kontinentalturnier mit den Lionesses, ihrem zweiten Titelgewinn in Folge bei der UEFA Frauen-Europameisterschaft, als „The Best – FIFA-Welttrainerin – Frauen“ ausgezeichnet. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni konnte seiner Trophäensammlung derweil nach dem FIFA WM-Pokal auch die Auszeichnung als „The Best – FIFA-Welttrainer – Männer“ hinzufügen.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Sarina Wiegman 00:22

Bei der Preisverleihung „The Best FIFA Football Awards™“ wurde darüber hinaus eine Auszeichnung für das schönste Tor des Jahres vergeben. Marcin Oleksy erhielt für seinen beeindruckenden Treffer den FIFA-Puskás-Preis.

In Anerkennung seiner vorbildlichen Reaktion in den Reihen des Wolfsberger AC wurde der georgische Spieler Luka Lotschoschwili mit dem FIFA-Fairplay-Preis geehrt. Er war einem gegnerischen Spieler sofort zu Hilfe geeilt, nachdem dieser auf dem Spielfeld bewusstlos zusammengebrochen war. Darüber hinaus wurden die Argentinien-Fans für die Unterstützung ihres Nationalteams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ausgezeichnet. Nachdem sie bereits in Scharen nach Katar geströmt waren, hatten Millionen von Fans ihre Titelhelden in Buenos Aires und im ganzen Land empfangen.

The Best FIFA Football Awards™ 2022 | Marcin Oleksy 00:33

Die Sieger der Auszeichnungen für die besten Spieler, Torhüter und Trainer wurden in einem Wahlverfahren ermittelt, in dem die Stimmen der Fussballfans, ausgewählter Medienvertreter sowie der Spielführer und Cheftrainer aller Nationalteams weltweit zu je 25 % zählten.

Die einzelnen Abstimmungsergebnisse, einschliesslich des Punktetotals jedes Nominierten, finden Sie hier.

Unter den folgenden Links ist zu sehen, wie die Spielführer und Trainer der Nationalteams aus aller Welt abgestimmt haben:

Weitere Informationen zur Auswahl der Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen und zu den Wählbarkeitskriterien sind den Vergabebestimmungen zu entnehmen, in denen das gesamte Verfahren dargelegt ist.

