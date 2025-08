Abschluss der Tournee der Trophäe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ in Dubai

Letzte Station der Tournee am 12. und 13. Februar im Dubai Design District mit weiterer Möglichkeit für Fotoaufnahmen mit der Trophäe und der Chance, Tickets zu gewinnen

Fussballfans haben an der letzten Station der Tournee der Trophäe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ nochmals die Möglichkeit, mit der Trophäe zu posieren.

In weniger als einer Woche geht das mit Spannung erwartete Turnier endlich los. Die besten Beach-Soccer-Spieler der Welt werden vom 15. bis zum 25. Februar in der temporären Arena im Dubai Design District ihr Können zeigen. Das Turnier mit insgesamt 16 Teams garantiert viel Action, Sonne und Spass für Fans jeden Alters.

Für noch mehr WM-Begeisterung sorgt die Tournee der Trophäe durch Dubai. Fans haben hier die Möglichkeit, mit der Trophäe zu posieren, die der neue Weltmeister am 25. Februar in die Höhe stemmen wird. Zudem können sie Tickets für das elftägige Turnier gewinnen.

Angesichts des grossen Echos der Tournee ist die Trophäe am 12. und 13. Februar von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Dubai Design District nochmals zu bestaunen.

In der Gruppe A spielen neben dem Gastgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Debütant Ägypten sowie Italien und die USA. Hochspannung verspricht die Gruppe D mit Brasilien, das mit fünf Titeln Rekordsieger ist, Portugal, dem Weltmeister von 2015 und 2019, sowie Mexiko und Oman.

Ebenfalls ein enges Rennen ist in der Gruppe B zwischen Argentinien, IR Iran, Spanien und Tahiti zu erwarten. In der Gruppe C treffen schliesslich Debütant Kolumbien, Belarus, Japan und Senegal aufeinander.