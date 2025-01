Die erste Auflage des Diploms war jedoch nur der Auftakt. Mittlerweile sind die letzten Vorbereitungen für die zweite Auflage fast abgeschlossen: "Wir haben das Auswahlverfahren gerade abgeschlossen und werden in wenigen Wochen unsere Eröffnungsveranstaltung in New York abhalten. Wir sind mit dem Profil der Teilnehmer sehr zufrieden." Neben früheren Spielern sind auch einige Fussballer dabei, die derzeit noch spielen, doch wir geben deren Namen noch nicht bekannt", so die FIFA-Mitarbeiterin mit Blick auf die Kursauflage, die wirklich global und noch besser als der erste Kurs werden soll. In dieser Episode geht aus auch um die Modernisierung des Fussball-Transfersystems. Wir nehmen eines der wichtigsten Ziele im Rahmen der Vision 2020-2023 unter die Lupe, das von FIFA-Präsident Gianni Infantino beim 72. FIFA-Kongress besonders hervorgehoben wurde. Im Rahmen der Umsetzung zahlreicher strategischer Ziele wurden im Bereich der internationalen Transfers drei Reformpakete auf den Weg gebracht, über die Jan Kleiner, der Leiter des Fussball-Regelwerks, Auskunft gibt.