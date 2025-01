Living Football - Januar 2022

In dieser Folge sprechen wir mit Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, über die Lancierung des bahnbrechenden FIFA-Talentförderprogramms, das den Mitgliedsverbänden maßgeschneiderte Unterstützung bietet, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können, und über die Fortsetzung der Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Unterschiede im Fussballniveau zwischen den verschiedenen Regionen der Welt zu verringern. Außerdem reisen wir nach Teresopolis, wo das FIFA-CBF-Entwicklungsprogramm für Trainerausbilder stattfand, das sich an der Vision 2020-2023 der FIFA orientiert und an dem 21 Teilnehmer aus ganz Brasilien teilnahmen - darunter auch der ehemalige „Seleção“-Trainer Carlos Alberto Parreira. Und wir blicken zurück auf die Verleihung der The Best FIFA Football Awards™ 2021, bei der die herausragendsten Mitglieder des beliebtesten Sports der Welt geehrt wurden.