Living Football Episode 9

Zwei WM-Teilnahmen. 143 Länderspiele in allen Altersklassen. Mehr als 150 Tore in mehr als 460 Ligaspielen, und das alles in einer Karriere, die fast zwei Jahrzehnte dauerte. Nuno Gomes stach auf dem Spielfeld durch seine Leistungen heraus und war zwei Jahrzehnte lang eine feste Größe in Portugals Seleção.