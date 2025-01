Living Football Episode 5

In Folge 5 sprechen wir mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler Youri Djorkaeff (82 Länderspiele, 28 Tore). Djorkaeff ist mittlerweile CEO der FIFA-Stiftung und setzt sich mit aller Kraft dafür ein, "das Potenzial des Fussballs zur Bewältigung bestimmter gesellschaftlicher Probleme zu nutzen". Er blickt auf eine der Sternstunden seiner Karriere zurück, nämlich den Titelgewinn von Les Bleus bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998™ auf heimischem Boden. We also take a look at the positive impact of FIFA's COVID-19 Relief Fund on football in the US Virgin Islands.