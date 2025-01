In der ersten Folge, präsentiert aus dem Home of FIFA, schauen wir zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino zurück auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Katar. Zudem sprechen wir mit dem spanischen Weltmeister Xavi Hernandez und der Schweizer Legende Ciriaco Sforza. Und wir werfen einen Blick auf die Auswirkungen des FIFA-COVID-19-Hilfsplans in der Kirgisischen Republik.