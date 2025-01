Living Football: Entwicklung, Zusammenarbeit und Freude für Hunderte von Mädchen

In der neuesten Folge von Living Football beleuchten wir das Bestreben der FIFA, den Fussball wirklich global zu machen. Diesmal reisen wir nach Kap Verde, um eine FIFA-Delegation bei der Einweihung einer Reihe von Projekten zu begleiten, die mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms durchgeführt worden sind, und unterhalten uns mit Gelson Fernandes, dem Direktor der Subdivision der afrikanischen Mitgliedsverbände. Darüber hinaus erreicht das Fussballfieber kurz vor dem Start der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica mit der "Vamos Juntas"-Tour einen neuen Höhepunkt. Zum Abschluss dieser Folge berichten wir über den Erfahrungsaustausch mehrerer europäischer Trainer in Leeds.