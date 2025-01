Die Feierlichkeiten rund um den Meilenstein #100daystogo bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ stehen im Mittelpunkt dieser Sonderausgabe von Living Football. Da die Vorbereitungen für das größte Sportereignis der Welt im Gastgeberland fast abgeschlossen sind, haben wir Ali Al Habsi anlässlich der 100 Tage bis Katar 2022 gefragt, was diese Weltmeisterschaft für den Fussball in der Region bedeutet und welches Erbe sie im Nahen Osten hinterlassen wird. Darüber hinaus erfahren wir in dieser Folge, wie die Schiedsrichter ihre Vorbereitung auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ fortgesetzt haben. Eines der wichtigsten Themen war die halbautomatische Abseitstechnologie, die in Katar zum Einsatz kommen wird.