In der aktuellen Folge von Living Football vor dem Anpfiff der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ legen wir das Augenmerk auf wichtige Themen rund um das Turnier, das am 20. November in Doha beginnt. Andrew Massey, medizinischer Direktor der FIFA, spricht über verschiedene Vorgehensweisen bei der WM und legt besonderes Augenmerk auf das neue FIFA-Protokoll für Gehirnerschütterungen. "Das Protokoll liefert Mannschaftsärzten und Medizinern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die bestmögliche Vorgehensweise bei Gehirnerschütterungen und potenziellen Verletzungen durch Gehirnerschütterungen im Fussball." In dieser Folge geht es außerdem um die neue Rolle des ehemaligen Weltmeisters Marcel Desailly, der sich nach seiner Spielerkarriere dem Umweltschutz verschrieben hat. Im Rahmen der FIFA-Initiative "Save the Planet" lenkt er das Augenmerk darauf, wie wichtig Recycling beim Weltturnier ist. Zu guter Letzt rückt Living Football Pedro in den Blickpunkt, einen brasilianischen Jungen, der trotz seiner Blindheit mit großer Begeisterung WM-Sticker sammelt und die Idee hatte, das Panini-Album mit Braille-Schrift zu versehen. Seine Idee gab den Anstoß zu etwas Größerem, berichtet Alessandro Villa, leitender Lizenzierungsmanager der FIFA.