Wichtige Beschlüsse des FIFA-Rats für die weitere Fussballförderung

Bei seiner heutigen achten Sitzung in Kigali (Ruanda) erörterte der Rat als strategisches Organ der FIFA einige für die Zukunft der FIFA-Wettbewerbe zentrale Punkte.

Die Arbeitsgruppe, bestehend aus dem FIFA-Präsidenten und den Konföderationspräsidenten, wird vom Ratsausschuss geleitet und bei der nächsten Ratssitzung am 14. und 15. März 2019 in Miami Vorschläge vorlegen.

Preisgeld von USD 30 Millionen – doppelt so viel wie bisher

den internationalen FIFA-Frauenfussballkalender verabschiedet, der neu für vier Jahre gilt (2020–2023). Vorgesehen sind sechs internationale Fenster pro Jahr, die sich auf verschiedene Kategorien aufteilen, deren Bedingungen genau geregelt sind. Der vollständige Kalender wird in den nächsten Tagen auf FIFA.com veröffentlicht.

den Antrag der CONMEBOL zur Austragung der Copa América in geraden Jahren ab dem Turnier, das vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 ausgetragen wird, bewilligt. Danach findet die Copa América analog zur UEFA-Europameisterschaft alle vier Jahre statt,

Nach ausgedehnten Konsultationen und im Anschluss an die Sitzung der Entwicklungskommission im September wurde dem FIFA-Rat das überarbeitete Reglement für das FIFA-Entwicklungsprogramm Forward unterbreitet und von diesem verabschiedet. Darin sind die FIFA-Beiträge für die 211 Mitgliedsverbände zur Fussballförderung für die Periode 2019–2022 (Forward 2.0) geregelt:

- Bei Einhaltung des Reglements erhält jeder Mitgliedsverband einen Beitrag von USD 6 Millionen – USD 1 Million mehr als in der Vorperiode –, der sich wie folgt aufteilt:

o bis zu USD 1 Million pro Jahr für Betriebskosten, wobei die Auszahlung von USD 500 000 an die Durchführung von zehn Aktivitäten wie die Veranstaltung von Männer-, Frauen- und Jugendwettbewerben, das Bestehen aktiver Männer- und Frauennationalteams oder die Organisation von Programmen für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen geknüpft ist

Für die Gelder, die im Rahmen des Forward-Programms ausgeschüttet werden, gelten noch strengere Rechenschafts-, Prüfungs- und Berichtspflichten. So müssen alle Mitgliedsverbände und Konföderationen einen statutarischen Buchprüfer beauftragen und werden von einer unabhängigen, renommierten internationalen Buchprüfungsgesellschaft einerzentralen Buchprüfung unterzogen.

Das vom FIFA-Rat in Kigali verabschiedete Reglement für das FIFA-Entwicklungsprogramm Forward wird spätestens Ende Oktober auf FIFA.com veröffentlicht.

· Programm "Fussball an Schulen"

Im Anschluss an die Präsentation der neusten Kennzahlen, wonach schon FIFA-Einnahmen von über USD 6,2 Milliarden – d. h. 110 % des Gesamtbudgets 2015–2018 – vertraglich gesichert sind, hat der FIFA-Rat beschlossen, mit einem Teil dieses Überschusses das neue Programm "Fussball an Schulen" zu finanzieren.

Zur Umsetzung des Programms wurde bis 2022 ein Budget von USD 100 Millionen bewilligt. Im Rahmen des Programms verteilt die FIFA neun Millionen Fussbälle an Schulen in den Ländern der 211 Mitgliedsverbände und entwickelt eine Online-Plattform, die Lehrern zeigt, wie sie den Fussball in den Unterricht integrieren können.