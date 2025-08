Wegweisende Beschlüsse des FIFA-Rats zu anstehenden internationalen Turnieren

Bei seiner neunten Sitzung heute in Miami stimmte das strategische Exekutivorgan der FIFA über einige Punkte ab, die für die Zukunft internationaler Wettbewerbe entscheidend sind, allen voran die Einführung einer neu gestalteten FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit 24 Teams.

Bewilligung des Einsatzes von Video-Schiedsrichterassistenten bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ nach ihrem überwältigenden Erfolg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™, wie er auch vom International Football Association Board bestätigt wurde. Das Reglement für die WM 2019 in Frankreich wurde entsprechend angepasst.

Nach der Präsentation einer ausführlichen Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Teilnehmerfelds der hat der FIFA-Rat der Schlussfolgerung dieser Studie zugestimmt, wonach eine Erweiterung des Turniers auf 48 Teams machbar ist, sofern einige Spiele in benachbarten Ländern ausgetragen werden (wobei Katar wichtigster Austragungsort bleibt).

Sollte ein solcher gemeinsamer Antrag vorgelegt werden, wird der 69. FIFA-Kongress am 5. Juni 2019 in Paris definitiv darüber entscheiden. Bis dahin läuft die Vorbereitung für ein Turnier mit 32 Teams in Katar normal weiter.