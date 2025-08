Stellungnahme des FIFA-Rats zum Schlussbericht der FIFA-Kontrollkommission Israel/Palästina

Der FIFA-Rat anerkennt, dass die jetzige Lage aus Gründen, die nichts mit dem Fussball zu tun haben, außerordentlich komplex und heikel ist und aufgrund bestimmter Tatsachen von Nichtregierungsorganisationen wie der FIFA weder ignoriert noch einseitig geändert werden kann. Da der definitive Status des Westjordanlands in der Verantwortung der zuständigen internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften liegt, beschließt der FIFA-Rat, dass die FIFA getreu ihrem in den FIFA-Statuten verankerten Grundsatz politisch neutral bleiben muss.

Der FIFA-Rat ist ferner zum Schluss gekommen, dass jeder Eingriff der FIFA in den Status quo des Fussballs in den entsprechenden Gebieten ohne Zustimmung der betroffenen Parteien die Lage des Fussballs nicht nur in diesen Gebieten, sondern auch in der gesamten Region verschlechtern könnte, was nicht im Sinne des Fussballs liegt.