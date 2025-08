Sitzung des FIFA-Rats im Zeichen der Kongressvorbereitung und wichtiger Beschlüsse für die Zukunft

Der FIFA-Rat hat heute Dienstag, 9. Mai 2017, bei seiner Sitzung in Manama (Bahrain) diverse Angelegenheiten behandelt, über die zum Teil auch der 67. FIFA-Kongress am Donnerstag, 11. Mai, befinden wird.

- Antrag des kanadischen, des mexikanischen und des US-amerikanischen Fussballverbands an den 67. FIFA-Kongress

Sollte der 68. FIFA-Kongress die Bewerberverbände nicht bestimmen, wird die FIFA-Administration weitere Mitgliedsverbände (einschließlich der Verbände der AFC und der UEFA, aber ausschließlich der Verbände, die bereits eine Bewerbung eingereicht haben) einladen, Bewerbungen für die Ausrichtung der Endrunde der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ einzureichen. In diesem Fall würde der Ausrichter beim FIFA-Kongress 2020 bestimmt."

Der Rat genehmigte die vom Ratsausschuss bei dessen Sitzung am 30. März 2017 empfohlene Aufteilung der Startplätze für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ab der Ausgabe 2026*:

* Das Gastgeberland würde sich ebenfalls direkt für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifizieren, wobei sein Startplatz dem Total der Startplätze, die der jeweiligen Konföderation zustehen, abgezogen würde. Bei einer Austragung in mehreren Ländern würde der FIFA-Rat darüber entscheiden, wie viele der Gastgeberländer automatisch qualifiziert wären.

Der Rat hat beschlossen, das Verbot für internationale Freundschaftsspiele an drei Spielorten (Erbil, Basra und Karbala) aufzuheben, sofern die Situation stabil bleibt und an diesen Orten bestimmte Anpassungen vorgenommen werden. Da die Angelegenheit in die Zuständigkeit des Rats fällt, muss der Kongress nicht mehr darüber abstimmen.