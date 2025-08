Reglement zum Transfersystem bei Sitzung in Auckland/Tāmaki Makaurau verabschiedet

Das Reglement, das am 16. November 2022 in Kraft treten wird, besteht aus einer Reihe von Normen, nach denen die FIFA-Rechnungsstelle Zahlungen zwischen Klubs zentralisieren, verarbeiten und automatisieren wird, zunächst im Zusammenhang mit der Ausbildungsvergütung (Ausbildungsentschädigung und Solidaritätsbeiträge), aber auch zur Förderung der finanziellen Transparenz und Integrität innerhalb des internationalen Transfersystems. Es wird erwartet, dass durch die FIFA-Rechnungsstelle rund USD 400 Mio. jährlich an die Ausbildungsklubs verteilt werden, was eine Verfünffachung gegenüber der aktuellen Situation darstellen würde.