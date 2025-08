FIFA-Ratssitzung per Videokonferenz

Auf Ersuchen mehrerer Mitglieder wird der FIFA-Rat seine nächste Sitzung nicht wie vorgesehen in Asunción (Paraguay) durchführen, sondern am 20. März 2020 ab 10.00 Uhr MEZ von Zürich (Schweiz) aus per Videokonferenz abhalten. Die Sitzung findet am FIFA-Sitz statt. Mitglieder können auf Wunsch auch nach Zürich reisen, um an der Sitzung teilzunehmen.