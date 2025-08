FIFA-Rat erörtert Vision für die Zukunft des Fussballs

Der FIFA-Rat hat diese Woche am FIFA-Sitz in Zürich seine zweite Sitzung in neuer Zusammensetzung abgehalten. Über zwei Tage (13. und 14. Oktober) erörterte er mehrere Themen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, den Frauenwettbewerben, den FIFA Football Awards 2016, dem Austragungsort des 67. FIFA-Kongresses und dem Aktionsplan "FIFA 2.0: Vision für die Zukunft".