FIFA-Rat beschließt einstimmig, die FIFA Fussball-WM™ ab 2026 mit 48 Teams auszutragen

Der FIFA-Rat hat einstimmig beschlossen, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ab 2026 auf 48 Teams auszuweiten. Das Aufsichts- und Strategieorgan des Weltfussballverbands hat am 9. und 10. Januar 2017 am FIFA-Sitz in Zürich seine dritte Sitzung abgehalten und sich dabei für ein neues Turnierformat mit 48 Teams ausgesprochen. Gespielt wird in 16 Dreiergruppen, in denen sich jeweils die beiden Ersten für das Sechzehntelfinale qualifizieren.