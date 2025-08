72. FIFA-Kongress, Doha

In seiner Ansprache vor dem 72. FIFA-Kongress in Doha sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino, dass die Beiträge für das FIFA-Forward-Programm 3.0 um 25 % erhöht würden. "Ein Anstieg um 25 % bedeutet, dass im Vergleich zu meinem Amtsantritt als FIFA-Präsident 2016 jeder Mitgliedsverband pro Vier-Jahres-Zyklus insgesamt USD 8 Millionen erhält", sagte der FIFA-Präsident bei der Verabschiedung des detaillierten Budgets 2023 durch den Kongress. "Das ist siebenmal mehr als vor 2016, und die Gelder fliessen dorthin, wo sie hingehören, nämlich in Solidaritätsprojekte und in die Entwicklung des Fussballs. Diese USD 2,2 Milliarden fliessen direkt in die Entwicklungsprogramme der Verbände." Am Vortag der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ tagte der FIFA-Kongress erstmals seit drei Jahren wieder physisch. Obschon sich mehrere Verbände aufgrund der COVID-19-Beschränkungen nur virtuell zuschalten konnten, nahmen 210 der 211 FIFA-Mitgliedsverbände am Kongress teil und liessen sich über die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in der arabischen Welt informieren.