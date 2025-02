Langjähriger FIFA-Partner The Coca-Cola Company für FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ bestätigt

Führender Getränkehersteller bei der ersten Ausgabe des alle vier Jahre stattfindenden globalen Klubwettbewerbs dabei

32 Spitzenklubs aus allen sechs Konföderationen bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ am Start

Innovative Fanerlebnisse von Coca-Cola während des Turniers

Als langjähriger FIFA-Partner und Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ seit 1978 freut sich The Coca-Cola Company auf die Fortsetzung seiner Partnerschaft bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Die Fans der 32 teilnehmenden Topklubs erwarten beim wegweisenden Turnier, das im Juni und Juli 2025 stattfinden wird, exklusive Erlebnisse und Programme von Coca-Cola sowohl in Städten in den USA als auch rund um die Welt.

„The Coca-Cola Company ist seit 1950 bei jeder FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in der Stadionwerbung präsent und bietet seit Jahrzehnten viele unvergessliche Erlebnisse im globalen Fussball. Wir freuen uns sehr, einen so wichtigen und langjährigen Partner an Bord zu haben, während wir im globalen Klubfussball mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft eine neue Ära einläuten. Uns erwartet ein spannendes, inklusives und wahrlich globales Turnier, das den Klubfussball weiter voranbringen wird und für unsere Partner einen Mehrwert bedeutet“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai.

„Solche Sportpartnerschaften wie mit der FIFA sind ein wichtiger Wachstumstreiber für unser Unternehmen, unsere Marken und unser globales System. Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist eine grossartige Chance, die Welt mithilfe des Sports zu vereinen. Die Fans im Fussball gehören zu den leidenschaftlichsten auf der Welt. Es ist für uns eine Ehre, dabei zu sein und die Fans und Athleten mit unserem Angebot an Getränken zu erfrischen und ihnen innovative Erlebnisse zu bieten“, sagte Brad Ross, Vizepräsident für globales Sport- und Unterhaltungsmarketing und Partnerschaften bei Coca-Cola.

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit insgesamt 32 Teams wird alle vier Jahre ausgetragen. Die erste Ausgabe beginnt am 14. Juni 2025 in Miami und endet am 13. Juli 2025 in New York/New Jersey, wo der erste globale Klubweltmeister gekrönt wird.

Tickets für alle 63 Spiele sind auf FIFA.com/tickets erhältlich. Hospitality-Pakete gelangen in den nächsten Wochen in den Verkauf.