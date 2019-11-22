Die Weltbesten in Aktion

Freitag 22 November 2019, 14:00

Zahlen und Fakten der Woche

  • Überraschungen in Bahir Dar und Osaka

  • Italiener und spanische Debütanten in Torlaune

  • Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki und Wijnaldum in den Schlagzeilen

SpielJahrSpieler mit mehreren Toren
San Marino 0:13 Deutschland2006Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
Spanien 12:1 Malta1983Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
Niederlande 11:0 San Marino2011Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
Frankreich 10:0 Aserbaidschan1995Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
England 9:0 Luxemburg1982Blissett (3)
Spanien 9:0 Albanien1990Butragueno (4), Munoz (2)
Spanien 9:0 Österreich1999Raul (4), Urzaiz (2)
Spanien 9:0 San Marino1999Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
Russland 9:0 San Marino2019Dzyuba (4), Smolov (2)
Belgien 9:0 San Marino2019R. Lukaku (2)
Italien 9:1 Armenien2019Immobile (2), Zaniolo (2)
