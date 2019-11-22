Freitag 22 November 2019, 14:00
Zahlen und Fakten der Woche
Überraschungen in Bahir Dar und Osaka
Italiener und spanische Debütanten in Torlaune
Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki und Wijnaldum in den Schlagzeilen
500
100
|Spiel
|Jahr
|Spieler mit mehreren Toren
|San Marino 0:13 Deutschland
|2006
|Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
|Spanien 12:1 Malta
|1983
|Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
|Niederlande 11:0 San Marino
|2011
|Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
|Frankreich 10:0 Aserbaidschan
|1995
|Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
|England 9:0 Luxemburg
|1982
|Blissett (3)
|Spanien 9:0 Albanien
|1990
|Butragueno (4), Munoz (2)
|Spanien 9:0 Österreich
|1999
|Raul (4), Urzaiz (2)
|Spanien 9:0 San Marino
|1999
|Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
|Russland 9:0 San Marino
|2019
|Dzyuba (4), Smolov (2)
|Belgien 9:0 San Marino
|2019
|R. Lukaku (2)
|Italien 9:1 Armenien
|2019
|Immobile (2), Zaniolo (2)
