Zahlen und Fakten der Woche

Der König der Linksfüßer

Eine unglaubliche Aufholjagd

Favoritenstürze in Europa

129 Spiele hat es gedauert, bis Cruzeiro Belo Horizonte unter Trainer Mano Menezes erstmals mehr als drei Gegentore kassierte. Zu Racings 4:2-Sieg trug der erst 20 Jahre alte Stürmer Lautaro Martinez drei Treffer bei. Er ist damit der zweite Spieler eines argentinischen Klubs, dem in der Copa Libertadores ein Hattrick gegen einen brasilianischen Vertreter gelang. Der erste war 2003 Guillermo Barros Schelotto von den Boca Juniors.

20 Tore mit dem linken Fuß hat Mo Salah als erster Spieler in einer Premier-League-Saison erzielt. Den bisherigen Rekord hatte Robbie Fowler in der Saison 1994/95 mit 19 mit links erzielten Treffern gehalten. Robin van Persie und Gareth Bale sind die einzigen anderen Spieler, die es zumindest auf 15 Saisontore mit links gebracht haben.

20 Tore hat Lucas Moura, der frühere Spieler von Paris Saint-Germain, bei seinen letzten 21 Startelf-Einsätzen erzielt bzw. vorbereitet (12 Tore, 8 Vorlagen) - auch der Start bei seinem neuen Verein Tottenham Hotspur ist gut gelungen.

15 Siege in Folge hätte Bayern München erstmals in seiner Geschichte erreichen können. Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Hoeneß und Co. hatten es 1980 auf 14 Siege in Serie gebracht. Mit dem 0:0-Unentschieden gegen Hertha BSC Berlin, bei dem die Münchner erstmals seit fast drei Jahren in einem Bundesligaheimspiel ohne Torerfolg blieben, verpassten sie allerdings die Chance, den 38 Jahre alten Rekord zu brechen.

13 Mal in Folge ist Paris Saint-Germain im Klassiker gegen Olympique Marseille ungeschlagen geblieben und hat damit den Rekord eingestellt, den Marseille von 1990 bis 1998 aufgestellt hatte. Beim 3:0-Sieg erzielte der Hauptstadtklub erstmals seit 2002 (damals war Ronaldinho mit zwei Treffern beteiligt) wieder mehr als zwei Tore in einem Heimspiel gegen OM.

9 Ligaspiele in Folge hatte Espanyol Barcelona gegen Real Madrid verloren, bis die Negativserie am Dienstag mit einem 1:0-Sieg für die Katalanen endete. Damit blieb Espanyol erstmals seit der Saison 1997/98 wieder in allen drei Heimspielen gegen die Konkurrenten Real Madrid, Atlético Madrid und FC Barcelona ungeschlagen.

8 Länderspielsiege in Folge hat Australien eingefahren und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Am Mittwoch gelang den Matildas beim Algarve Cup in letzter Minute noch der Siegtreffer zum 4:3 gegen Norwegen. Larissa Crummer brachte den Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit im Netz unter und sorgte damit für einen neuen Rekord. 2007 hatten die Australierinnen sieben Partien in Serie gewonnen. Kurioserweise endete die Siegesserie vor elf Jahren ausgerechnet gegen Norwegen. Stürmerin Sam Kerr baute ihre persönliche Erfolgsserie weiter aus: Sie hat nun in sieben Länderspielen in Folge getroffen und dabei insgesamt zwölf Tore erzielt – alle gegen ehemalige Endspielteilnehmer bei FIFA Frauen-Weltmeisterschaften. Die Partie zwischen Australien und Norwegen war indes nicht die torreichste am ersten Spieltag des Turniers in Portugal: Europameister Niederlande fertigte Japan mit 6:2 ab.

3 Tore Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld hatte Curico Unido in der chilenischen Liga vier Minuten vor Schluss seines Heimspiels gegen Union Espanola. Dennoch gelang dem dezimierten Team durch eine unglaubliche Aufholjagd noch ein 4:4-Unentschieden.

2 Dreierpacks innerhalb von nur drei Tagen hat Antoine Griezmann geschnürt. Damit ist er der erste Spieler von Atlético Madrid, dem in diesem Jahrhundert zwei Hattricks in Folge gelangen. Der 26-jährige Franzose hat bei seinen letzten neun Einsätzen wettbewerbsübergreifend zwölf Treffer erzielt.