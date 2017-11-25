Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich möchte die Champions League mit PSG und dann die Weltmeisterschaft gewinnen. Das sind meine größten Träume in diesem Moment und dann wer weiß, vielleicht werde ich heiraten." **Neymar über seine Zukunftspläne

"Ich habe Ronaldinho immer bewundert, aber Leo ist wie Diego Maradona für unsere Generation. Es ist eine Ehre, mit ihm in der Nationalmannschaft zu spielen. Er hat uns mit seinem Hattrick gegen Ecuador zur Weltmeisterschaft geführt und ist ein geborener Anführer." Paulo Dybala *über seine Bewunderung für seinen Landsmann Lionel Messi

*"Ich denke, Alexis Sanchez ist der LeBron James der Premier League. Er ist einer der besten Spieler in der Liga und ich habe die Möglichkeit, jeden Morgen mit ihm zu trainieren. Ich weiß, wie ehrgeizig er ist, eine Eigenschaft, die er mit King James teilt. " **Nacho Monreal vergleicht seinen Arsenal-Teamkollegen Alexis Sanchez mit NBA-Star LeBron James

"Ich denke, wir können alles erreichen. Das Einzige, was uns davon abhalten kann, sind wir selbst. Das Spannende ist, dass wir jung sind. Dies ist wahrscheinlich das beste Team, das wir bisher hatten. Wir haben so viel Potenzial in diesem Team und wir müssen einfach so weitermachen, wie bisher, und dann wird 2019 hoffentlich unser Jahr werden. " *Samantha Kerr spricht über Australiens Ziel, die FIFA-Frauen-WM in Frankreich 2019 zu gewinnen*

"Es bedeutet mir viel, wenn eine Legende - weil Zidane eine Legende ist - lobt und positive Kommentare über mich abgibt. Es tut gut. Ich bin stolz, aber zuerst war ich überrascht, das zu hören. Die Tatsache, dass meine Arbeit nicht unbemerkt bleibt und die Tatsache, dass eine Legende wie Zidane über mich und meine Fussballfähigkeit spricht, gibt mir einen Anreiz, morgens aufzustehen und einen besseren Job als andere zu machen und dorthin zu kommen, wo ich sein möchte." Celtic-Stürmer Moussa Dembélé reagiert auf das Lob von Zinedine Zidane

Sevillas Stürmer* Wissam Ben Yedder *scherzt nach einer furiosen Aufholjagd gegen die Reds in den sozialen Medien und verweist auf die Niederlage des AC Milan gegen Liverpool im Finale der UEFA Champions League 2005, als die Rossoneri vor der Pause mit 3: 0 in Führung lagen

"Er denkt nicht daran, ein Millionär zu sein. Er will spielen. Wenn ich ihn lasse, wäre er immer noch Balljunge. Er ist ein Fan von Man City und wenn er den Durchbruch schafft, wird die gesamte Akademie und ganz Manchester City es lieben. Er repräsentiert City durch und durch." Der neue Akademie-Direktor von Manchester City, *Jason Wilcox*, erzählt über den Star der FIFA U-17-Weltmeisterschaft, Englands Phil Foden

Ghana-Stürmer Asamoah Gyan schreibt darüber Afrikas Torschützenkönig in der WM-Geschichte zu sein und äußert seine Bewunderung für die Legende Roger Milla

"Das ist eine schwierige Frage. Ich würde ja sagen. Ich nehme die WM, und dann kann ich ja zu meinem Verein zurückkehren, um andere Titel zu gewinnen. Eine WM ist der schönste Wettbewerb, von dem man träumen kann." Im FIFA.com-Interview sagt Frankreichs Stürmerin Eugenie Le Sommer, dass sie alle ihre Vereinsauszeichnungen eintauschen würde, um die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land 2019 zu gewinnen

"Wir sind stolz. Nicht viele Menschen kannten Gabun vorher. Aber wenn Sie heute Gabun hören, dass sagen, dass sagen die Leute sofort Pierre-Emerick Aubameyang." *Der frühere Gabuner Nationalspieler Remy Ebanega spricht über den Einfluss von Pierre-Emerick Aubameyang im Land*