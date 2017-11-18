Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich habe ein paar Tränen geweint. Schauen Sie sich einige der älteren Spieler an, die der Meinung waren, dass dies die letzte Chance war, es zu einer Weltmeisterschaft zu schaffen - und jetzt haben wir es geschafft. Es ist unbeschreiblich. Wir haben heute Abend viele Helden." Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson über die Bedeutung der erfolgreichen WM-Qualifikation gegen Italien

**

"Es tut mir nicht leid für mich selbst, sondern für den gesamten italienischen Fussball. Wir sind mit unserem Ziel gescheitert, das auch auf gesellschaftlicher Ebene wirklich wichtig gewesen wäre. Das ist das einzige Bedauern, das ich habe, auch wenn mein letztes Pflichtspiel mit dem Scheitern der Qualifikation für die Weltmeisterschaft zusammenfällt. Wir sind stolz und stark, wir sind hartnäckig und nach den schweren Stürzen finden wir den Weg wieder aufzustehen. Ich verlasse eine Nationalmannschaft mit guten Jungs und sie werden zurück kommen, Gianluigi Donnarumma und Mattia Perin werden mich ersetzen. Sport lehrt gemeinsam zu gewinnen und zu verlieren, Gutes und Schlechtes zu teilen." Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Buffon spricht, nachdem sich die Azzurri zum ersten Mal seit 1958 nicht für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte, nachdem er in den Play-offs gegen Schweden verloren hatte

"Dieser Kader hat das Zeug, um in der kommenden Weltmeisterschaft Großes zu leisten. Wir gehen nicht zur WM, nur um teilzunehmen, wir sind ehrgeizig, wie weit wir gehen können, und wir glauben, dass wir bereit sind, gegen jedes Team anzutreten." *Ägyptens Torhüter Essam El-Hadary spricht über die Ambitionen des Landes bei der WM im nächsten Sommer***

*El-Hadary nahm auch via Twitter zu Buffons Rücktritt Stellung: "Ich finde nicht die richtigen Worte ... Mein einziger Trost ist, dass ich dort sein und versuchen werde, deine Abwesenheit wettzumachen. Alle Torhüter werden bei der WM für dich spielen."***

"Er war ein Top-Spieler, der viele Dinge gewonnen hat. Wenn er also gute Dinge über dich sagt, fällt es wirklich auf. Wenn du jung bist, siehst du Clips der besten Spieler der Welt und versuchst sie zu kopieren. Bei Ronaldo hat es mir gefallen, dass er immer frei aufgespielt hat. Egal wo er spielte, er ging hinaus und drückte sich aus. Wenn du das tust, spielst du deinen besten Fussball." Marcus Rashford über den Brasilianer Ronaldo

"Die Qualifikation ist für uns keine Überraschung. Es war immer ein Ziel für uns, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Wir haben keinen Neymar oder einen Philippe Coutinho in unserem Team, nur Spieler, die mit einem ausgeprägten Sinn für das Kollektiv zusammenarbeiten. Und es war dieser Geist, der es uns erlaubt hat, England bei der EURO zu schlagen und uns noch weiter zu tragen." *Verteidiger Hordur Magnusson spricht mit Goal über Island, das sich zum ersten Mal in seiner Geschichte für die WM qualifiziert hat***

"Ich muss nach Manchester gehen und ein Tor von Gabriel Jesus sehen. Wow, was für ein Spieler - stark, schnell, eine große Hoffnung für Brasilien." *Brasiliens Stürmer Robinho erzählt The Daily Mail über seine Bewunderung für seinen Landsmann Gabriel Jesus, der für seinen ehemaligen Klub Manchester City spielt***

"Jeder will gegen Messi antreten." Tunesiens Mittelfeldspieler Ghilane Chaalani spricht über seine Hoffnungen bei der Endrundenauslosung für Russland 2018

"Meinem Land zu helfen, sich für vier Weltmeisterschaften zu qualifizieren, ist etwas, auf das ich stolz sein kann, wenn ich älter werde ... sogar noch älter. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich weiß, dass ich nächsten Monat 38 bin, aber es ist meine Aufgabe, meinen Körper für dieses Team auf die Linie zu bringen. Wir wollten zeigen, wofür wir stehen - nicht nur in den letzten zweieinhalb Jahren in der Qualifikation, sondern in den letzten vier Jahren. Ich hätte alles getan, um Teil dieser Gruppe zu sein, und ich werde alles tun, um ein Teil davon zu bleiben. Ich bin diesem Land zu Dank verpflichtet, dass es mir erlaubt hat, meinen Träumen zu folgen und das zu tun, was ich liebe." *Der Australier Tim Cahill spricht, nachdem die Socceroos ihr Ticket für Russland 2018 gebucht hatten***

"Ich denke, dass England eine Chance haben muss, weil die Spieler wirklich gut sind. Es gibt eine großartige Generation von Spielern in verschiedenen Altersstufen und mit unterschiedlichen Qualitäten. Sie haben gute Erfahrungen auf Vereinsebene, spielen in der Premier League und viele von ihnen spielen in der Champions League." *Manchester United-Trainer Jose Mourinho über Englands Chancen in Russland bei der FIFA-Weltmeisterschaft***

"Ich glaube Jogo Bonito ist zurück, aber noch wichtiger ist, dass das Glück und das Vertrauen für die Spieler zurück sind. Die Umgebung, die Tite geschaffen hat, um kreativ zu sein, sich auszudrücken und das zu tun, was sie wollen, ist der wichtigste Faktor, um wieder Vertrauen in dieses Team zu bekommen." *Der frühere brasilianische Mittelfeldspieler Ronaldinho erklärt Goal, dass er der Meinung sei, dass der fünfmalige Weltmeister wieder an die besten Zeiten anknüpfen kann***

"Ich war überrascht, dass Irland im Mittelfeld viel Platz für Eriksen gelassen hat. Wir können dankbar sein, dass Sie ihm diesen Raum gegeben haben. Er ist immer fantastisch am Ball, arbeitet hart für das Team, eine Inspiration für alle Jungs um ihn herum. Er hat den Unterschied ausgemacht. Er gehört zu den zehn besten Spielern der Welt. " Dänemark-Cheftrainer Age Hareide nach der WM-Qualifikation über Christian Eriksen, der einen Dreierpack schnürte