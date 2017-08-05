Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Es war nicht leicht – Es war eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Mein Herz hat mir gesagt: Ja, geh zu PSG." *Neymarauf der Pressekonferenz seiner offiziellen Vorstellung bei seinem neuen Verein Paris Saint-Germain*

"Es war ein großes Vergnügen, all die Jahre mit dir geteilt zu haben, mein Freund Neymar. Ich wünsche dir viel Erfolg auf der neuen Etappe deines Leben. Wir sehen uns." *Lionel Messivia Instagram nach dem Neymar-Wechsel*

" wird für immer bleiben. Spieler wie du machen diesen Verein und seine Geschichte größer. *Gerard Pique nach dem Neymar-Wechsel*

"Ich rede immer über Fussball. Ich warte auf einen Anruf von Mourinho. Es dauert ewig. Ich glaube, er wartet bis zum letzten Tag. Deshalb wartet er noch." *Jamaikas Sprintstar Usain Bolt scherzt über ein Engagement bei Manchester United

"Wenn es sein kann, dass Usain Bolt über 100 m verliert, dann kann vielleicht in Deutschland auch mal ein anderer Meister werden." Peter Stöger, Trainer 1. FC Köln, zur Meisterfrage in der Bundesliga

"Aubameyang ist für Dortmund noch wertvoller als Lewandowski für Bayern. Lewandowski kann man auch mal durch Müller ersetzen, der ebenfalls Weltklasse verkörpert. Aubameyang kann Dortmund nicht ersetzen." *Borussia Dortmunds ehemaliger Trainer Ottmar Hitzfeld

"Ich habe zwei Autos, aber leider noch keinen Führerschein. Zurzeit fährt mich noch mein Onkel durch Dortmund. Ich werde irgendwann mal einen Führerschein in Frankreich machen." *Borussia Dortmunds Ousmane Dembele *

"Die werden sicher keine drei Scotch Whisky trinken, weil sie auf uns treffen. Wir sind nicht chancenlos." **Julian Nagelsmann, Trainer1899 Hoffenheim, nach der Play-off-Auslosung zur Champions League über Gegner FC Liverpool

"Ich glaube nicht, dass Bayern diese Saison Letzter wird und Dortmund Vorletzter."Dortmunds TrainerPeter Boszvor dem Supercup angesichts der schlechten Testspielergebnisse dieser beiden Klubs