Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Es fühlt sich großartig an . Ich habe es die letzten Jahre nicht an die große Glocke gehängt, aber ich die letzten 13 Jahre weiterhin Everton-Schlafanzüge mit meinen Kindern getragen."

*Wayne Rooney nach seinem Wechsel zurück zum FC Everton*

"Ich habe bisher mit der Nummer zehn gespielt, weil meine Mutter am 10. Oktober Geburtstag hat. Nun wollte ich gerne die Nummer neun, weil Stürmer die Nummer neun tragen. Ich habe Zlatan Ibrahimovic um Erlaubnis gefragt, diese Nummer tragen zu dürfen. Ich möchte ihm danken, dass er mir es erlaubt hat." *Manchester Uniteds neuer Stürmer Romelu Lukaku*

"Dieser Junge ist dazu geboren, um einer der besten Spieler der Welt zu werden. Wie er spricht, wie er sein Leben regelt und das alles mit nur 18 Jahren. So reif in diesem Alter sind nur die wenigsten Spieler." Der ehemalige französische Nationalspieler William Gallas über Kylian Mbappe

"Ich möchte Trainer werden. Das sage ich auch ganz offen. Und natürlich möchte ich früher oder später auch Trainer des FC Barcelonas werden. Aber vorher muss ich lernen. Um diesen Verein zu trainieren bedarf es viel Erfahrung." *Der ehemalige Star des FC Barcelonas Xavi*

"Die Bundesliga ist eine sehr attraktive Liga. Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein mit viel Geschichte. Ich bin sehr stolz, der erst zweite Kolumbianer zu sein, der für Bayern spilet. Ich möchte Geschichte schreiben." *Bayern Münchens neuer Star James Rodriguez *

"Ich bin Weltmeister und Europameister mit Spanien geworden und wir haben Geschichte geschrieben. Ich werde versuchen erneut Weltmeister zu werden, aber danach werde ich aus der spanischen Nationalmannschaft zurücktreten." *Spaniens Verteidiger Gerard Pique *

"Wenn du gut genug bist, bist du alt genug." Kanadas ehemaliger Torhüter Craig Forrest über den erst 16-jährigen Kanadier Alphonso Davies, der der jüngste Torschütze in der Geschichte des CONCACAF Gold Cup wurde