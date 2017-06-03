Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Das ist natürlich ein tolles Gefühl, aber ich bin nicht hier, um auf mich selbst zu schauen. Ich bin hier, um mein Team dabei zu unterstützen, Spiele zu gewinnen. Alle haben sich verausgabt und ihr Bestes gegeben, und das kann man am Ergebnis sehen. Es war ein toller Sieg." *U.S.-Stürmer Josh Sargentim Anschluss an das Achtelfinale gegen Neuseeland bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft gegenüber FIFA.com*

"Wenn er mich nach meiner Meinung fragen würde, würde ich ihm sagen, dass er bleiben soll. Er hat das Potenzial für Real Madrid zu spielen, aber er hat auch seine Gründe, den Klub zu verlassen und das respektieren wir." *Cristiano Ronaldo über seinen Teamkollegen James Rodriguez bei Real Madrid*

"Bevor ich zu Juventus gewechselt bin, habe ich dem FC Barcelona ein letztes Versprechen gemacht: Ich habe gesagt, dass sie mich vermissen werden. Nicht weil ich der beste Spieler bin. Bei Barcelona spielen viele super Spieler. Aber sie werden mich wegen meines Spirits vermissen. So wie ich für gute Stimmung in der Kabine gesorgt habe und mit wie viel Leidenschaft ich gespielt habe, wenn ich das Trikot angezogen habe." *Dani Alves von Juventus Turin*

"Die deutsche Mannschaft verfügt über eine unglaubliche Fülle von Talenten. Es handelt sich um junge Spieler, die ihren Wert auf internationaler Ebene und in der Bundesliga bereits gezeigt haben und jetzt versuchen werden, ihre guten Leistungen beim Konföderationen-Pokal zu bestätigen. Für viele ist es das erste große Turnier mit der A-Nationalmannschaft, was gleichzeitig eine große Verantwortung mit sich bringt, denn man ist der amtierende Weltmeister." Der Brasilianer Cafu über die deutsche Nationalmannschaft ** "Ich liebe diesen Klub und schaue mit Optimismus und Vorfreude in die Zukunft. Wir werden in allen Bereichen besser." *Arsene Wenger nach seiner Vertragsverlängerung bei Arsenal London*

"Ich stehe vor der größten Herausforderung meiner Karriere, aber auch vor der attraktivsten. Messi trainieren zu dürfen, ist ein Glücksfall für mich, eine einzigartige Erfahrung. Er ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe, er überrascht einen immer wieder und wird immer noch besser. Ich möchte ihm dabei helfen, sich weiter zu steigern oder das Niveau zu halten - und die Erfahrung mit ihm genießen." *Ernesto Valverde nachdem er als neuer Trainer des FC Barcelonas vorgestellt wurde*

"Das war unglaublich. Jedes Kind träumt davon, für sein Land zu spielen und mein Traum wurde richtig schnell Realität. Ich freue mich immer noch, wenn ich nominiert werde. Wir sind ein junges Land, es gibt einen besonderen Bund zwischen uns und den Fans. Wir kämpfen wirklich gerne für unser Land." *Der kroatische Nationalspieler Tin Jedvaj *im Gespräch mit **FIFA.com