Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich erinnere mich an nichts - ich weiß nur noch, wie ich auf den Knien rutschte. Übrigens: Wissen Sie, nach wie vielen Sekunden ich dieses Tor offiziell erzielt habe? Das würde mich interessieren." *Myer Bevan nach seinen beiden Toren für Neuseeland gegen Honduras bei der FIFA U-20-WM 2017*

"Im Herzen bin ich bei Euch. Ich werde mich Euch immer nahe fühlen. Ich denke an dieses Land, England, an die Engländer, die ich sehr liebe. Ich leide mit Euch." Der ehemalige Star von Manchester United Eric Cantona nach dem Terroranschlag in Manchester

"Ich möchte nicht immer das einfache Leben. Deshalb bin ich ein Risiko eingegangen und bin sehr glücklich. Ich habe weniger Gehalt in Kauf genommen, um hier her zurückzukommen. Aber das ist okay. Gott hat mir viel davon gegeben, deshalb bin ich glücklich damit." Chelsea FCs David Luizzu seiner Rückkehr nach England

**

"Es gibt eine Menge Angebote, aus England und aus dem Ausland. Ich habe nur für zwei Premier-League-Vereine gespielt (Manchester United und Everton FC), und sie werden die beiden einzigen Premier-League-Vereine bleiben, für die ich spielen werde. Der Trainer hat ja bereits gesagt, dass er möchte, dass ich bleibe, aber... Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, und das werde ich auch tun. Ich werde das in den kommenden Wochen mit meiner Familie besprechen." Manchester Uniteds Kapitän Wayne Rooney über seine Zukunft

**Francesco Totti kündigt via Twitter sein letztes Spiel für die Roma an

"Wir sind nach Zürich gekommen, um ein gutes Turnier zu spielen. Wir haben wirklich hart gearbeitet und dieses wunderbare Turnier bis ins letzte Detail vorbereitet. Wir haben uns auch mit all unseren Gegnern auseinander gesetzt. Wir waren wirklich sehr gut vorbereitet. Es ist nicht einfach für die Spieler Spielzeiten von 40 Minuten zu haben. Da geht alles so schnell. Wir sind wohl auch am besten mit der Müdigkeit zurecht gekommen. Wir konnten unsere Kräfte bis zum Schluss einteilen. Meine Spieler haben von Anfang an verstanden. Da kann der Trainer nur ein grosses Kompliment machen. Bravo." **Cristiano "Cris" Marques Gomes (Trainer, Olympique Lyon) nach dem Erfolg beim Blues Stars/FIFA Youth Cup 2017

"Manchmal bin ich aus dem Stadion raus, nach Hause gegangen und hab gedacht: 'Du musst ja ein Riesentyp sein.' Dann hat meine Frau gesagt, bring mal den Abfall runter und spiel Dich nicht so auf." Ex-Trainer Ewald Lienenüber die Zuneigung der Fans auf St. Pauli