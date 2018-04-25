Zahlen und Fakten der Woche

​Eine denkwürdige Ballstaffette

Tore am Fließband an der Cote d'Or

Eine unermüdliche "Ameise"

85 Jahre waren vergangen, seitdem Athletic Bilbao als letztes Team vier Mal in Folge die spanische Copa del Rey gewonnen hatte, bevor dies nun dem FC Barcelona gelang. Beim 5:0-Kantersieg gegen Sevilla trat zudem ein Stürmer von Barça in die Fußstapfen einer Bilbao-Legende: Lionel Messi traf als erster Spieler in fünf Endspielen um die Copa del Rey seit Telmo Zarra vor 68 Jahren.

59 Jahre waren vergangen, seitdem ein Spieler von Inter Mailand in einer Serie-A-Saison die Marke von 25 Toren geknackt hatte, bis dies nun Mauro Icardi gelang. Kurioserweise war in dieser Zeit dennoch sieben Mal ein Spieler der Nerazzurri Torschützenkönig der Liga geworden. In der Saison 1958/59 hatte es der ebenfalls aus Argentinien stammende Antonio Angelillo im schwarzblauen Dress auf 33 Tore gebracht.

31 Tore erzielt (4,43 pro Spiel) und nur zwei Gegentore kassiert: Mit diesen beeindruckenden Zahlen gewann die brasilianische Frauen-Nationalmannschaft zum siebten Mal bei acht Teilnahmen die Copa America Feminina. Auf dem Weg zum Titelgewinn wurde Serien-Rekordhalterin Formiga mit 40 Jahren und 35 Tagen zur ältesten Torschützin bei einem internationalen Turnier. Sie verdrängte die Italienerin Patrizia Panico, die im Alter von 39 Jahren und 263 Tagen ihr letztes Länderspieltor erzielt hatte.

22 Pässe reihten die Seattle Sounders vor dem Tor von Gustav Svensson gegen Minnesota United aneinander. Das waren nur zwei weniger als bei Argentinien auf dem Weg zum unvergesslichen Treffer von Esteban Cambiasso gegen Serbien und Montenegro bei der FIFA Fussball-WM Deutschland 2006™.

16 Jahre nachdem er mit Feyenoord Rotterdam erstmals einen Titel gewann, feierte Robin van Persie nun seinen zweiten Erfolg, nachdem sein Team im Stadion De Kuip das 16. KNVB-Pokal-Heimspiel in Folge gewann. Van Persie war als 18-Jähriger im Finale des UEFA-Pokals 2002 eingesetzt worden, das Rotterdam dank eines Doppelpacks von Pierre van Hooijdonk mit 3:2 gegen Borussia Dortmund mit Jens Lehmann gewann.

10 Tore in der UEFA Champions League hat Roberto Firmino in gerade einmal elf Einsätzen erzielt. So schnell hatte bislang einzig Adriano diese Marke erreicht. Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (bereits 120 Tore in der Champions League) benötigte 39 Einsätze für seine ersten zehn Treffer und Lionel Messi (derzeit 100 Tore) war nach 23 Spielen bei einer zweistelligen Ausbeute angelangt.

10 Tore hat der Schwede Marcus Berg in seinen letzten vier Spielen erzielt. Mit seinem Hattrick im Auswärtsspiel bei Al Nasr sicherte er seinem Team Al Ain vorzeitig den Titel in der Gulf League der Vereinigten Arabischen Emirate und eroberte am vorletzten Spieltag die Führung in der Torjägerliste.

5,3 Tore pro Spiel fielen in den bisherigen sechs Ligue-1-Spielen zwischen FCO Dijon und Olympique Lyon, wenn man den 5:2-Auswärtssieg Lyons am Wochenende berücksichtigt. Dabei wurde Memphis Depay zum ersten Niederländer seit Johnny Rep in der Saison 1979/80, der in einer Spielzeit der höchsten französischen Liga 15 Tore erzielte.