Sie haben Geschichte geschrieben

Im Jahr 2016 sind zahlreiche Persönlichkeiten von uns gegangen, die den weltweiten Fussball entscheidend mitgeprägt haben. Unter ihnen sind ehemalige Spieler wie der Niederländer Johan Cruyff, der Italiener Cesare Maldini, der Nigerianer Stephen Keshi, Brasiliens Legende Carlos Alberto, der chilenische Verteidiger Raúl Sánchez und der bulgarische Abwehrspieler Trifon Ivanov, aber auch prominente Funktionäre und Persönlichkeiten, die auf verschiedene Weise zur Entwicklung des Fussballs beigetragen haben. Zu ihnen zählen der frühere FIFA-Präsident João Havelange sowie der italienische Künstler und Schöpfer des FIFA WM-Pokals™, Silvio Gazzaniga.