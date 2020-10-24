Schweinsteiger: "Ich kann eine kleine Narbe erkennen"

Wenn ich ganz nahe an den Spiegel rangehe, kann ich eine kleine Narbe erkennen. Bastian Schweinsteiger im Kicker-Interview

"Ich habe kein Licht an meinem Fahrrad. Nicht laut sagen. Sonst stehen sie da [die Polizei] ich muss eine Strafe zahlen." Arjen Robben fährt bei seinem aktuellen Verein FC Groningen gerne mal mit dem Rad zum Training und Spiel - das dauert ca. 10 Minuten

"Wenn ich mit 20 oder 30 Jahren in dieser Verfassung gewesen wäre, hätte mich niemand gestoppt. Wobei: Sie stoppen mich ja auch jetzt nicht." Zlatan Ibrahimovic (39) erzielt für Milan beide Treffer beim 2:1-Erfolg im Derby gegen Inter

"Wir sind für ihn da, das weiß er. Wir werden auf ihn warten, wie eine gute Frau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis ist, und in der Zwischenzeit alles tun, um es ihm so einfach wie möglich zu machen." Jürgen Klopp über Virgil van Dijk, der sich eine schwere Knieverletzung zuzog

"Das deutsche Talent muss nicht nur fussballerisch gut sein, sondern auch die richtige Mentalität mitbringen und zeigen, dass es unbedingt nach oben will. Was das betrifft, ist in den vergangenen Jahren bei der Ausbildung etwas falsch gelaufen. Überspitzt gesagt: Dort wurde zu viel auf Studenten gesetzt, die Spieler in gewisse Systeme gepresst haben – teils auch, um selbst aufsteigen zu können durch schnelle Erfolge. Im Nachwuchsfussball geht es aber um die Entwicklung, vor allem brauchen wir wieder mehr Spezialisten. Der DFB hat das auch erkannt und setzt nun wieder stärker auf die Förderung des Einzelnen, was in den U-Teams auch anfängt zu fruchten. Wenn du nach oben willst, brauchst du Gier, einen starken Willen. Ich hatte mal einen Trainer, mit dem es nicht gerade gut lief, aber einen Satz, den er immer gepredigt hat, habe ich mir gemerkt: Mentalität schlägt Qualität." Sandro Wagner über die deutsche Nachwuchsförderung