Sané: "Nicht für die WM nominiert zu werden, war ein harter Schlag"

"Nicht für die WM 2018 nominiert zu werden, ist ein harter Schlag gewesen. Aber dann habe ich mir gesagt: Warum soll ich jetzt schmollen oder sogar sauer sein auf Jogi? Ich war ja noch jung und wollte mir beweisen, dass ich das schaffen kann. Der Bun... Leroy Sané

"Ich würde dringend empfehlen, Thomas Müller in diesem Zusammenhang im Blickfeld zu behalten. Auch Manuel Neuer, unser Kapitän, bringt alles mit. Beide würden dem FC Bayern nach ihrer aktiven Karriere in einer anderen Position gut zu Gesicht stehen." Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München

"In dem Moment, wenn Spieler auf dem Platz stehen, sollten sie alles geben. Ein Beispiel: Wenn Leroy eine Stunde gespielt hat, alles gegeben hat, dann kann er auch zum Trainer gehen und sagen: 'Bring noch für 30 Minuten einen neuen Spieler!' Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Ich glaube an Leroy, weil er noch jung ist, Qualität und Talent hat. Die vier Flügelspieler bei Bayern sollten sich gegenseitig unterstützen. Auf der Bank zu sitzen sollte kein Grund sein, den Kopf hängen zu lassen: Selbst in 20 Minuten kann man noch den Unterschied machen!" Franck Ribéry

"Werder Bremen setzte nicht mehr wirklich auf mich. Es war ja nicht mein Wunsch, diesen Vertrag aufzulösen, sondern erst dann, als ich gemerkt habe, da werde ich im nächsten Jahr keine Rolle spielen. Den ersten Schritt zu meinem Karriereende hat Werder Bremen gemacht, indem sie gesagt haben: Du kannst dich zuhause fithalten, wir planen nicht mit dir. Ich bereue die Entscheidung nullkommanull." Martin Harnik über das Ende seiner Zeit als Profi

"Die Liebe zum Fussball ist ungebrochen und unverändert. Ich vermisse es gerade regelrecht. Mir fehlt dieses Rumalbern mit den Jungs, nach dem Training auch mal ein Bierchen. Diese Bewegung, dieses Auskotzen, das Ventile öffnen auf dem Platz, auch mal eine Grätsche zu viel, sich im Dreck suhlen. So eine lange fussballfreie Zeit hatte ich noch nie in meinem Leben, und die fällt mir schon schwer." Martin Harnik, der nach seiner Profikarriere nun beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf spielt

"Es geht gerade nicht so leichtfüßig. Wir brauchen schon wieder diese Gier, die Spiele nicht nur über die Zeit zu retten, sondern mit Souveränität zu gewinnen." Joshua Kimmich

"Ich freue mich, dass Mesut in Zukunft bei uns in der Türkei spielt. Mesut [...] wird Fenerbahçe sportlich mit seiner Qualität und imagemäßig voranbringen." Lukas Podolski