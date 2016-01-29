Romario feiert Geburtstag

Einer der besten Stürmer aller Zeiten wird 50. Romario schoss Brasilien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ mit fünf Toren zum Titel. Außerdem wurde er mit dem Goldenen Ball von adidas als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet und sicherte sich im selben Jahr den Titel als Spieler des Jahres bei der FIFA World Player Gala.

Doch der ehemalige Angreifer von PSV Eindhoven und FC Barcelona zeigte nicht nur in diesem Jahr seine Klasse. Beim Olympischen Fussballturnier 1988 sicherte er sich den Goldenen Schuh von adidas als bester Torjäger des Turniers und verhalf der Seleção somit zur Silbermedaille. Beim FIFA Konföderationen-Pokal 1997 war er mit sieben Treffern ebenfalls bester Angreifer und hatte großen Anteil am Titelgewinn seines Teams.