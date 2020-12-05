Neymar: "Mein größter Wunsch ist es, wieder mit Messi zu spielen"

"Was ich mir am meisten wünsche ist, wieder mit Messi zu spielen. Wo das sein würde? Egal, sogar auf meiner Position. Wir sollten es nächste Saison versuchen." Neymar

"Für mich kann es nur einen geben: Robert Lewandowski. Das ist klar wie nichts in den letzten Jahren. Im Fussball hat er alle Titel gewonnen, hat überall entscheidende Tore erzielt, führt Torschützenlisten an. Er hat alles, um einem Spieler diesen Titel zu verleihen. Da kommt reiner ran, nicht in Deutschland und in Europa. Alles andere wäre ein Wunder." Lothar Matthäus im FIFA.com-Interview über seinen Favoriten bei der Wahl zu The Best FIFA Football Awards 2020™

"Schalke ist der Klub, bei dem ich groß geworden bin. Ich habe dort 20 Jahre gespielt und bin traurig, diese Entwicklung mitzuerleben.Ich hoffe, dass es bald wieder aufwärts geht." FC Bayerns Kapitän und Torhüter Manuel Neuer

"Wir waren im ersten Jahr Zimmerkollegen. Da merkte ich in unseren Gesprächen – nicht nur über Fußball, auch über Familie –, dass wir voll auf derselben Linie liegen. Diego war nämlich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich top, hat sich um alle gesorgt. So hat er all seine Mannschaften für sich gewonnen." Bernd Schuster über Diego Maradona

"Es ist nicht mein Ziel, den Altersrekord zu brechen. Ich spiele, weil es mir Spaß macht. Ich habe das Glück, dass ich nicht wie ein Rechtsverteidiger oder Sechser meine 13 Kilometer pro Partie abspulen muss. Ich bin für die gewissen Momente da." Manuel Neuer

"Ich habe schon immer Edwin van der Sar gemocht. Jeder erzählt immer, dass Manuel Neuer ein spielender Torwart ist. Aber der Niederländer van der Sar war der Torhüter, der das zum ersten Mal auf dem Platz gezeigt hat. Ich fand das interessant, wie er als Torwart seiner Mannschaft geholfen hat." Die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger, die für die The Best FIFA-Welttorhüterin-Auszeichnung nominiert ist

"Ich habe mein Leben lang dafür gearbeitet, Fussball zu spielen. Und das hat mir die Kraft gegeben, daran zu glauben, diese Phase so schnell wie möglich hinter mir zu lassen. Meine Familie und meine damalige Torwart-Trainerin und meine Mitbewohnerin waren die ganze Zeit für mich da, waren bei jedem Termin dabei, egal, ob meine Torwart-Trainerin für einen zehnminütigen Termin eine Stunde fahren musste. Das vergesse ich nie. Beide waren eine große Hilfe. Zusammen mit meiner Familie. Daraus habe ich unfassbar viel Kraft schöpfen können." Bei Ann-Kathrin Berger wurde vor drei Jahren Schilddrüsenkrebs diagnostiziert, doch sie nahm den Kampf gegen die Krankheit an und schaffte das Comeback im Fussball

"Der allergrößte Moment war der WM-Triumph 2002 mit Brasilien, nachdem wir im Finale gegen Deutschland 2:0 gewannen und ich beide Treffer erzielte." Der ehemalige brasilianische Nationalstürmer Ronaldo