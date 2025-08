Neuer Verbandspräsident stellt FIFA-Präsident ambitionierte Pläne für den Fussball in Guinea vor

Gianni Infantino sprach mit Aboubacar Sampil über Strategien zur Entwicklung des Fussballs in Guinea

FIFA-Präsident lobt „klare Pläne“ und sagt Unterstützung der FIFA zu

Neuer FGF-Präsident bezeichnet „Governance, Wettbewerbsfähigkeit und Infrastruktur“ als wichtigste strategische Säulen

FIFA-Präsident Gianni Infantino liess sich vom neu gewählten FGF-Verbandspräsidenten Aboubacar Sampil über dessen ambitionierte Pläne zur Entwicklung des Fussballs in Guinea informieren.

Der auf der nationalen Fussballbühne bestens etablierte Sampil wurde Anfang Januar 2024 zum Präsidenten des Fussballverbands von Guinea gewählt. Sein Ziel ist es, die Entwicklung des Fussballs in Guinea voranzutreiben, wo im April das FIFA-Programm „Football for Schools“ lanciert wurde - im gleichen Monat, in dem Guinea die Afrikanische Schülermeisterschaft gewann.

„Ich habe mich sehr über das Treffen mit Aboubacar Sampil, dem Präsidenten des Fussballverbands von Guinea, hier in Abidjan gefreut. Er hat sehr klare Pläne bezüglich der Richtung, in die er und sein Team den Fussball in Guinea führen wollen. Bei der Arbeit zum Erreichen dieser Ziele hat er meine volle Unterstützung und die der FIFA“, sagte Infantino, der Sampil im Vorfeld des Eröffnungsspiels des CAF Afrikanischen Nationen-Pokals 2023 in der Hauptstadt der Elfenbeinküste traf.

„Wie so viele andere afrikanische Nationen ist auch Guinea ein sehr fussballbegeistertes Land mit enormem Potenzial, dem die Möglichkeit zur Entfaltung geboten werden muss. Genau das möchte die FIFA überall auf der Welt sehen. Ich bin sicher, dass Präsident Sampil dank seiner grossen Erfahrung im Fussball Guineas in der Lage sein wird, dies in seinem Land zu erreichen und die Freude am schönsten aller Spiele bei Mädchen und Jungen auf allen Ebenen zu verbreiten.“

Präsident Sampil plant, neue Möglichkeiten für junge Talente zu schaffen und ihnen - mit Hilfe der FIFA - Anlagen zur Verfügung zu stellen, wo sie sich entfalten können.