Moukoko: "Dieses Gefühl ist unbeschreiblich"

"Ich hatte in Berlin mein Debüt in der Bundesliga und heute auch mein erstes Tor. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich." Youssoufa Moukoko

"Er hat, finde ich, viele gute Sachen gemacht, es war klar sein stärkstes Spiel bisher. Es ist fast beruhigend, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht und nicht mit 16 schon jeden Bundesliga-Verteidiger komplett austanzt. Er ist ein richtig guter Junge, er gibt Gas. Wir freuen uns natürlich für ihn, dass er jetzt getroffen hat. Aber wir haben verloren, das bringt uns wenig." Mats Hummels über Youssoufa Moukoko

"Man muss auch dem jungen 16-Jährigen gratulieren zum Bundesliga-Tor. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes" Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel

"Ein ganz besonderer Moment für ihn, für seine Familie und für den Weg, den er gegangen ist. So jung so einen tollen Abschluss unter Druck hinzulegen – das war schon eine wirklich tolle Aktion. Und das beschreibt hoffentlich auch ein bisschen den Weg von Borussia Dortmund. Sie haben viel Qualität, die sie natürlich auch ausschöpfen müssen." Per Mertesacker

"Zu allererst herzlichen Glückwunsch, ich denke, dass das hochverdient ist. Du warst herausragend, du warst für eine lange Zeit herausragend und vor diesen zwei Monstern zu langen, muss man etwas Außergewöhnliches geleistet haben. Ich habe das nicht geschafft, du hast also etwas geschafft, was ich nie gewonnen habe. Das respektiere ich und du bist für so eine lange Zeit so brillant gewesen, super gemacht!" Thierry Henry über Robert Lewandowski

"Ich habe hart gearbeitet nach der Verletzung. Ich bin megastolz und dankbar, dass ich das im höheren Alter noch geschafft habe." Manuel Neuer über die Auszeichnung als The Best FIFA-Welttorhüter

"Gerard Houllier hatte großen Einfluss auf Lyon, und ganz besonders auch auf mich. Er ist nach den Spielen oft direkt auf mich zugekommen und hat vor großen Spielen immer seinen Arm um mich gelegt. Ich denke, das war der Scouser in ihm, dass er zu einer Spielerin aus Nordengland so eine Verbundenheit empfunden hat.

Die Spieler, mit denen er in seiner Karriere gearbeitet hat, waren großartig, und dass solch eine Person mir selbst nur ein bisschen Zeit widmet, war etwas Besonderes. Die traurigen Neuigkeiten dieser Woche bedeuten für mich, dass ich ihm diese Auszeichnung widmen muss. Es ist ein großer Verlust und ich bin ihm einfach nur für alles dankbar. Lucy Bronze widmet die Auszeichnung als The Best FIFA-Weltfussballerin dem kürzlich verstorbene Gerard Houllier

"[Gerard Hollier] war ein sehr hilfreicher Mann, ein großartiger, großartiger Coach und ein noch besserer Mensch." Jürgen Klopp

"Zwei Champions, zwei Phänomene. Am Fernseher haben sie mich verzaubert. Sie sind für viele Fussballspieler Vorbilder - auch für mich. Sie sind Vorbilder, indem sie so viele Jahre so kontinuierlich auf dem höchsten Level spielen." Erling Haaland über Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic