Löw: "Wir verlieren ihn nicht aus den Augen, ganz klar"

"Er wirkt sehr frisch und sehr agil, die Freude ist ihm anzumerken. Das braucht er für seine Leichtfüßigkeit, für seine Variabilität. Wir verlieren ihn nicht aus den Augen, ganz klar." Bundestrainer Joachim Löw über den wiedererstarkten Mario Götze

"Ich würde mich freuen, wieder für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden." Der WM-Torschütze von 2014 über ein mögliches DFB-Comeback

"Nach zehn Minuten habe ich kurz auf die Uhr geguckt, da habe ich ihn überholt und war sehr zufrieden." Neu-Nationalspieler Philipp Max über seinen Vater Martin, dessen einziger Länderspieleinsatz 2002 rund acht Minuten dauerte

"Mein Wortschatz beinhaltet nicht dieses eine Wort, das beschreibt, wie viel es mir bedeutet. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich mein Land repräsentiere. Das bedeutet, dass ich mich auf dem Platz zerreißen muss, um die Nation stolz zu machen und etwas zurückzuzahlen. Es ist auch ein riesengroßer Stolz darauf, dass ich nach der Meinung von Joachim Löw zu den aktuell besten Spielern eines nicht unwichtigen Landes zähle. Das ist eine unfassbare Ehre und große Verantwortung." Robin Gosens über das Gefühl, Nationalspieler geworden zu sein

"Das ist gerade die beste Mannschaft der Welt, keine Frage. Sie haben die Champions League so souverän wie lange kein Klub mehr gewonnen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das in ganz Europa sehr genau registriert wurde. Wenn ich jetzt in Italien zum Beispiel die Zeitungen aufschlage, liest man das aus jedem Artikel heraus. Jeder hilft dem anderen auf dem Platz, und sie spielen ungemein attraktiv. Bayern hat auf der ganzen Welt viele Fans hinzugewonnen." Andreas Brehme über den FC Bayern

"Natürlich freut es mich, dass Spieler wie Boateng, Müller, Hummels weiterhin gute Spiele machen. Zunächst mal finde ich es richtig, dass Jogi den Weg auch weitergeht. Weil wir den jungen Spielern auch Vertrauen geben müssen und die Zeit für Entwicklung. Denen musst du auch den Raum geben. Ich habe das immer gesagt: Das ist keine Sturheit, dass man die Spieler nicht zurückholt.“ DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff über eine mögliche Rückkehr der Weltmeister Thomas Müller (31), Jérôme Boateng (32) und Mats Hummels (31)

"Bis vor einem Jahr wusste ich nicht einmal, was GOAT [greatest of all time/ größte aller Zeiten] bedeutet. Ich dachte mir: Es ist nicht wirklich schön, wenn Leute mich Ziege nennen. Es ist nicht das beste Tier." Vivianne Miedema über ihre Anfangszeiten bei Arsenal