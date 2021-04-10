Lewandowski: "Er hat die Chance, weltbester Stürmer zu sein"

In Zukunft hat er sicher die Chance, der beste Stürmer der Welt zu sein. Aber manchmal ist es nicht so einfach, wenn alles gut läuft. Aber wenn man ihn sieht, er hat so viele Tore gemacht und ist so jung. Robert Lewandowski über Haaland

"Er ist ein Magier. Was er weiß und macht, ist für mich extrem schwierig zu kopieren und das habe ich bereits aufgegeben, aber ich habe dafür echte Bewunderung. Die neuen Ideen, die er in den Fussball bringt, zu interpretieren, lässt mich in Liebe mit dem Fussball fallen." Marcelo Bielsa über Pep Guardiola

"Toni Kroos ist unglaublich, er ist eine Legende. Niemand spielt so wie er. Er hat so viel Klasse." Vinicius Jr.

"Nein, bei Bayern kann man das nicht lernen. Das muss man mit Erfahrung aufbauen und mit Selbstvertrauen, wenn man gewinnt, gewinnt, gewinnt. Aber Gewinnen ist die Identität des Klubs, seitdem ich hier gespielt habe, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen explodiert. Bayern war auch in der Vergangenheit immer gut. Sie waren immer ein Titelkandidat, aber seit 2010 waren wir im Champions-League-Endspiel 2010, 2012, 2013, dann mit Pep [Guardiola] im Halbfinale 2014, 2015, 2016. Wir hatten also immer dieses Gefühl auf dem Platz, dass wir das beste Team sind, bevor das Spiel losging. Danach kann es auch mal andersherum sein!

Aber sich wie der Außenseiter zu fühlen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich versuche immer, mich so zu fühlen, dass wir jeden Gegner schlagen können. Das mag manchmal sehr subjektiv sein, vielleicht auch ein Trick für mich selbst, um gut zu spielen. Was für einen Vorteil hat man davon, wenn man denkt, dass man verlieren wird? Ich weiß es nicht. Ich sehe da keinen Vorteil. Also versuche ich, so zu denken, dass wir in jedem Spiel die bessere Mannschaft sind, aber ich weiß, dass wir das mit viel Arbeit verbinden müssen. Man darf nicht denken, dass das alles automatisch geht." Thomas Müller

"Natürlich hat mich das gestört. Ich wollte, dass sich Mexiko und die USA für Olympia qualifizieren." Javier "Chicharito" Hernandez über das Aus der USA in der Qualifikation für das Olympische Fussballturnier

"Ich bin einer, der immer alles für den Klub gibt und ich denke, dass die Fans das gemerkt haben. Die Atmosphäre im Stadion sorgt bei mir manchmal für Gänsehaut. Einmal haben die Fans ein großes Dragon-Ball-Z-Banner hergestellt. Das habe ich total gefeiert, denn in meiner Kindheit habe ich Dragon Ball Z und den Prinz von Bel Air geliebt. Leider werde ich diese Fans aufgrund des Coronaviruses nicht mehr sehen, aber das werde ich nie vergessen." Eric Maxim Choupo-Moting

"Er muss 13 oder 14 gewesen sein und wie die meisten Jungs in dem Alter wollte er ein Zehner sein. Ich erinnere mich daran, dass wir mit ihm zusammen saßen und gesagt haben: 'Wir glauben, dass du dir damit keinen Gefallen tust. Wir denken, dass du alles gleichzeitig machen kannst.' Daher haben wir ihm gesagt: 'Wir denken, dass du eine 22 sein kannst.' Seine Augen leuchteten auf und wir wussten, dass wir ihn am Haken hatten. Wir sagten, dass er ein Sechser sein könnte, oder eine Vier. Wir fanden, er könnte Box-to-Box-Spieler sein, also eine Acht, und wir dachten, er könne Torschütze und Vorlagengeber sein, also eine 10. Daran hat er seit seinem 13. Lebensjahr festgehalten und das sieht man in seinem Spiel.