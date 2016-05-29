Jubiläum für Mexikos historische Spielstätte

Am 29. Mai 1966, also vor genau 50 Jahren, wurde in Mexiko-Stadt das Aztekenstadion eröffnet. Bis heute ist es eine der größten Spielstätten der Welt. Nur das Stadion Erster Mai in Pyöngjang (150.000 Zuschauer) und das Yuba Bharati Krirangan in Kalkutta (120.000) haben ein größeres Fassungsvermögen als die Arena im Süden von Mexiko-Stadt (105.000).

Außergewöhnlich macht das Prunkstück im Stadtteil Coyoacán jedoch nicht nur die Anzahl der Plätze für Fans, sondern vor allem die Tatsache, dass es als einziges Stadion weltweit zweimal dazu diente, Austragungsort eines Endspiels einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu sein.

1970 und 1986 fand das weltweite Kräftemessen in Mexiko statt, die Finalpartien zwischen Brasilien und Italien (4:1) sowie Argentinien und der BR Deutschland (3:2) wurden im Aztekenstadion gespielt. Zudem fanden im Rahmen der FIFA Junioren-Weltmeisterschaft 1983 und der FIFA U-17-WM 2011 zwei weitere Endspiele im weiten Rund statt.

"Wir haben das WM-Finale 1986 im Azteken-Stadion verloren, das für mich das schönste Stadion der Welt ist. Ich war völlig begeistert von diesem Stadion. Es wird für mich immer DAS große Symbol für den Fussball bleiben, auch wenn es in anderen Städten ebenfalls fantastische Fussballtempel gibt", erinnerte sich einst deutsche Weltklasse Stürmer und FIFA Weltmeister Rudi Völler an die WM 1986.

Und Clodaldo, (Mitglied des brasilianischen WM-Kaders 1970), ergänzt: "Ich werde mich mein ganzes Leben lang an den Konfetti-Regen erinnern, der nach dem Schlusspfiff von den riesigen Tribünen im Azteken-Stadion herarbregnete."