Intime Einblicke von Deyna Castellanos und Lele Pons auf globaler Bühne

Anhand einer vielschichtigen Playlist mit sechs Songs verrät Castellanos, warum sie nach drei Jahren an der Florida State University in den USA zu Atlético Madrid Femenino nach Spanien wechselte, um ihren Traum wahrzumachen und eine bessere Spielerin und ein besserer Mensch zu werden.

Schon lange bevor sie 2020 Profi wurde, galt Castellanos als Supertalent. So war die Stürmerin 2017 für den FIFA-Puskás-Preis nominiert und eine der drei Finalistinnen für "The Best – FIFA-Weltfussballerin". Dank ihren Erfolgen gehört "Deyna" inzwischen zu den populärsten Mädchennamen in ihrer Heimat Venezuela.