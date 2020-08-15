"Ich habe noch keinen besseren 15-Jährigen gesehen"

Er ist viel besser als ich, als ich 15 Jahre alt war. Er trainiert beim BVB mit den Profis. Als ich 15 war, habe ich in meiner Heimatstadt Bryne in der Jugend gespielt. Ich will nicht zu viel Druck auf ihn ausüben, aber ich denke, ich habe noch nie i...

"Das ist schon brutal. Man muss sich vor Augen führen, dass wir gegen Barcelona 8:2 gewonnen haben - schwierig zu begreifen. Wir haben von der ersten Minute mit einem brutalen Fokus gespielt. Wir kriegen das 1:1 relativ unglücklich. Trotzdem habe ich da wenig Verunsicherung gespürt. Man hat gemerkt, dass wir dieses Spiel gewinnen wollten. Wir haben extrem zielstrebig gespielt, waren sehr mutig mit einer sehr hohen Kette. Am Ende ist es ein unglaubliches Ergebnis. Nach dem fünften Tor hat man bei Barca gemerkt, dass da nicht mehr viel ging. Sie haben nicht mehr daran geglaubt. Uns hat ausgezeichnet, dass wir immer weiter auf das nächste Tor gespielt haben. Wir hatten eine brutale Coolness und Ruhe am Ball. Wir sind noch nicht am Ende." Joshua Kimmich nach dem 8:2-Erfolg gegen Barcelona